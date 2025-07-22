В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию Депутат Колесник: отправленные Сырским в Россию деньги дойдут до адресата

Деньги, отправленные в Россию главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским на лечение родителей, дойдут до адресата, выразил уверенность член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. Так он прокомментировал сообщения, что главком ВСУ перевел для помощи родным около 1 млн рублей.

Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата. Кстати, Сырский заканчивал наше училище <…> Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны, — сказал Колесник.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Сырский отправил родителей в Москву на лечение. По данным авторов, 86-летний отец военного находится в тяжелом состоянии из-за заболевания головного мозга, которое обострилось после коронавируса. Как писал канал, месяц лечения отца обошелся главкому ВСУ в 1 млн рублей.

По данным СМИ, родители и брат главкома ВСУ проживают во Владимирской области. Отец Сырского является бывшим полковником Вооруженных сил России в отставке, а мать поет в хоре и занимается дачей. Известно также, что сам Сырский уехал на Украину еще в 1980-х годах.