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22 июля 2025 в 08:20

SHOT: главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение. По его данным, 86-летний отец военного находится в тяжелом состоянии из-за заболевания головного мозга, которое обострилось после коронавируса.

Канал отмечает, что сначала пенсионер лечился во Владимире, где он проживает, однако главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на реабилитацию, оплатив все расходы. Как пишет канал, месяц лечения отца обошелся главкому ВСУ в 1 млн рублей. SHOT напомнил, что Сырский долгое время не общался с родителями, их отношения обострились из-за разных политических позиций и прекратились после начала СВО.

По данным СМИ, родители и брат главкома ВСУ проживают во Владимирской области. Отец Сырского является бывшим полковником Вооруженных сил России в отставке, а мать поет в хоре и занимается дачей. Известно также, что сам Сырский уехал на Украину еще в 1980-х годах.

Тем временем пасынок Сырского Иван захотел получить российское гражданство. Мужчина, который живет в Австралии, вышел на демонстрацию к генконсульству России в Сиднее с российской символикой и попросил принять его в гражданство РФ.

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Москва
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