Readovka узнала, в какой стране живет семья нового главкома ВСУ Readovka: родители и брат главкома ВСУ Сырского живут во Владимире

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Сырский

Как выяснил Telegram-канал Readovka, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился во Владимире, где до сих пор живут его родители и брат. Канал пишет, что отец главкома — бывший полковник ВС РФ в отставке.

Readovka отмечает, что до начала СВО близкие Сырского активно размещали в соцсетях патриотические фотографии, участвовали в шествии «Бессмертный полк» и не скрываясь носили запрещенные на Украине георгиевские ленточки. Канал добавил, что украинский военачальник порвал все родственные связи из-за того, что близкие поддерживают Россию.

По данным RT, дед военкома ВСУ в 1941 году погиб во время Великой Отечественной войны, мать Сырского поет в хоре и занимается дачей, его родной брат работает в охране. По данным RT, Александр уехал на Украину в 1980-х годах.

Генерал-майор Сырский стал известен в 2014 году, когда подразделения Украины понесли огромные потери в «дебальцевском котле». В городе погибло около трех тысяч военных и была уничтожена почти вся артиллерия и техника. Некоторые офицеры считали, что в этом виноват Сырский.

После начала СВО он руководил обороной Киева, где возвел два оборонительных кольца. Его действия получили высокую оценку властей, и в апреле 2022 года Сырскому присвоили звание Героя Украины.