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22 июля 2025 в 20:05

Военэксперт раскрыл, чем Сырский опасен для России

Аналитик Козюлин: Сырский опасен для РФ, так как прошел советскую военную школу

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский остается для России опасным противником, сказал в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он обратил внимание на то, что родившийся в России украинский генерал прошел советскую военную школу.

Он знает нашу тактику, поэтому он даже опаснее, чем человек со стороны. Он прошел и западное обучение, поэтому у него как бы две школы, — пояснил собеседник.

Козюлин также указал на различия, которые существуют между войсками в России и на Западе.

Как известно, у нас в войсках упор делается на выполнение команд вышестоящих начальников и командиров. На Западе же считают, что низовым командирам более ясна картина на поле боя и у них есть право проявлять инициативу. Наверняка он эту разницу хорошо усвоил, — подытожил эксперт.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Сырский мог перевести деньги родителям в Россию. По данным источника, главком украинской армии вышел на связь с родными, узнав, что его 86-летний отец оказался в тяжелом состоянии из-за заболевания головного мозга, обострившегося после перенесенного коронавируса. Предположительно, лечение и восстановление в столичном регионе обошлись семье генерала в 1 млн рублей.

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