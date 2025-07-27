Дональд Трамп убил еще одну надежду Европы

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что не собирается делать импортные пошлины на товары из ЕС ниже 15%, передает ТАСС. Журналисты спросили его, может ли он предложить Евросоюзу «что-то лучше», но он ответил отказом.

Под «лучше» вы имеете в виду ниже? Нет, — ответил американский лидер.

С 1 августа США намерены ввести новые торговые пошлины в размере 30% на весь экспорт из ЕС. Брюссель пытается договориться с Вашингтоном об отказе от этих мер или хотя бы о снижении тарифов, однако переговоры пока безуспешны.

Ранее президент США Дональд Трамп намеревался ввести режим чрезвычайного положения, чтобы юридически обосновать 50-процентные тарифы на товары из Бразилии. Новые пошлины должны заработать с начала августа. В Белом доме поясняют, что в отличие от других стран Бразилия имеет торговый дефицит с США, поэтому Вашингтон хочет расширить полномочия для быстрого реагирования.

До этого американский лидер заявлял, что США готовы ввести 100-процентные пошлины против России и ее партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Дональд Трамп также предупредил о возможных вторичных санкциях в отношении контрагентов России.