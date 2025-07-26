Пошлины против Бразилии вынудят Трампа ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует ввести режим чрезвычайного положения для юридического обоснования 50%-х тарифов на бразильские товары, сообщает агентство Bloomberg. Уточняется, что они должны вступить в силу с начала августа.

Как пояснили журналисты, ситуация с пошлинами против Бразилии отличается от положения дел с другими странами. Они имеют положительное сальдо в торговле с США, тогда как Бразилия испытывает дефицит, говорится в материале. В связи с этим администрация Штатов хочет получить дополнительные полномочия для оперативного реагирования.

Ранее стало известно, что США с 1 августа 2025 года введут 30%-е пошлины на товары из стран Евросоюза и Мексики. Дональд Трамп подчеркнул, что эти пошлины идут отдельно от секторальных.

Тем временем сенатор Алексей Пушков выразил мысль, что Соединенные Штаты навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти. По его словам, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона. Пушков объяснил это тем, что цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до $100 (7,7 тысячи рублей) за баррель.