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26 июля 2025 в 00:55

Пошлины против Бразилии вынудят Трампа ввести режим ЧП в США

Bloomberg: Трамп введет чрезвычайное положение из-за пошлин против Бразилии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует ввести режим чрезвычайного положения для юридического обоснования 50%-х тарифов на бразильские товары, сообщает агентство Bloomberg. Уточняется, что они должны вступить в силу с начала августа.

Как пояснили журналисты, ситуация с пошлинами против Бразилии отличается от положения дел с другими странами. Они имеют положительное сальдо в торговле с США, тогда как Бразилия испытывает дефицит, говорится в материале. В связи с этим администрация Штатов хочет получить дополнительные полномочия для оперативного реагирования.

Ранее стало известно, что США с 1 августа 2025 года введут 30%-е пошлины на товары из стран Евросоюза и Мексики. Дональд Трамп подчеркнул, что эти пошлины идут отдельно от секторальных.

Тем временем сенатор Алексей Пушков выразил мысль, что Соединенные Штаты навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти. По его словам, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона. Пушков объяснил это тем, что цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до $100 (7,7 тысячи рублей) за баррель.

США
Бразилия
пошлины
Дональд Трамп
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