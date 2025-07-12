США вводят пошлины в 30% на товары из Евросоюза и Мексики

США вводят пошлины в 30% на товары из Евросоюза и Мексики

США с 1 августа 2025 года введут 30%-е пошлины на товары из стран Евросоюза и Мексики, соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что эти пошлины идут отдельно от секторальных.

С 1 августа 2025 года мы вводим 30%-е пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США, отдельно от секторальных пошлин, — написал политик.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что тем «сюрпризом для России», который обещал озвучить Трамп, оказался мягкий ультиматум. По его словам, глава Белого дома может ввести пошлины в размере 500% для торгующих с Россией стран либо отменить часть санкций, если Москва согласится пойти на уступки по Украине.

Между тем сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти. По его словам, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона. Пушков объяснил это тем, что цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до $100 (7,7 тысячи рублей) за баррель.