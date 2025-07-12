Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 17:16

США вводят пошлины в 30% на товары из Евросоюза и Мексики

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

США с 1 августа 2025 года введут 30%-е пошлины на товары из стран Евросоюза и Мексики, соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что эти пошлины идут отдельно от секторальных.

С 1 августа 2025 года мы вводим 30%-е пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США, отдельно от секторальных пошлин, — написал политик.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что тем «сюрпризом для России», который обещал озвучить Трамп, оказался мягкий ультиматум. По его словам, глава Белого дома может ввести пошлины в размере 500% для торгующих с Россией стран либо отменить часть санкций, если Москва согласится пойти на уступки по Украине.

Между тем сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти. По его словам, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона. Пушков объяснил это тем, что цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до $100 (7,7 тысячи рублей) за баррель.

США
Дональд Трамп
пошлины
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Скрытая агрессия»: в ГД отреагировали на предложение Макрона по Украине
Белла Хадид удивила фанатов неожиданным снимком
Российская звезда стала игроком белорусского футбольного клуба
Трамп заставил американских инвесторов забыть о восстановлении Украины
Военкор показал эффектный прилет «Герани» по цели в Луцке
Сбивший пешеходов в Москве студент объяснил причину бегства с места ДТП
В Израиле озвучили цель удара ВВС страны по Южному Ливану
Стало известно, от каких комплексов страдает Зеленский
Стало известно, зачем самолет Ан-124 пролетал над Киевом
Над российским регионом за час сбили два дрона ВСУ
В Москве впервые за 120 лет побит рекорд температуры
«Поверьте мне»: Зеленский выступил с заявлением о своем президентстве
Студеный ветер и холод до +10? Погода в Москве в начале августа: чего ждать
ЧП с судном на Волге обернулось трагедией
Девушка Дурова рассказала, как привлечь внимание миллиардера
Названа причина затопления забитого людьми катера под Самарой
Полицейский пострадал от атаки дронов ВСУ в приграничье
Бородина призналась, от кого хочет родить ребенка
Определился победитель Суперфинала КХЛ по хоккею 3x3
Стало известно, к чему Путин призывает Иран по ядерной сделке с США
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.