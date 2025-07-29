«Враг России», «подыгрывает Путину»: зачем Трамп «играет в ультиматумы»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что новый ультиматум для России по заключению мира с Украиной составит от 10 до 12 дней. Почему он сократил 50-дневный срок, как на это отреагировали в России?

Что Трамп сказал об ультиматуме для России

Утром накануне появилась информация, что Трамп в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером захотел сократить 50-дневный срок.

«Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что я уже предполагаю ответ России на мое условие», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Позднее на встрече со Стармером Трамп сообщил, что срок заключения мира между Москвой и Киевом составит от 10 до 12 дней. По словам главы США, нет никаких причин ждать 50 дней.

«Я хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса», — подчеркнул Трамп.

Позднее американский президент добавил, что предпочел бы не принимать экономических мер против Москвы. Он признался, что с любовью относится к россиянам.

«Я не хочу делать этого в отношении России, я люблю россиян, они замечательные люди», — отметил президент.

Также Трамп, говоря о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что разговоры об урегулировании украинского конфликта ему уже неинтересны.

«Я не знаю. Я больше не заинтересован в разговорах», — сказал Трамп.

Американский лидер считал, что руководство России «захочет быстро положить этому конец». Трамп отметил, что «правда думал, что это закончится».

Какая реакция последовала на заявления Трампа

Политолог Сергей Марков считает, что президент США намерен сократить 50-дневный срок для решения вопроса по Украине, так он почувствовал силу после переговоров с Евросоюзом и перемирия между Камбоджей и Таиландом. Кроме того, таким образом американский лидер хочет отвлечь внимание от дела покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, добавил эксперт.

«Трамп хочет вдарить по России. После нокаута Европы. Он <…> будет сокращать срок ультиматума [президенту РФ Владимиру] Путину с 50 дней и примет решение по России раньше. Хм. Там три причины: 1. Трамп чувствует силу после нокаута Европы. 2. Трамп чувствует силу после мира Таиланда и Камбоджи. 3. Трамп хочет отвлечь внимание от дела Эпштейна», — написал Марков.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Трамп является врагом России. По его словам, глава Белого дома сначала демонстрировал дружелюбие к Путину, но после решительных шагов РФ резко изменил свою позицию.

«Трамп вначале хвалил Путина, говорил, что это хороший парень, и так далее. Но как только Путин начал отстаивать национальные интересы России, резко изменился тон. Трамп — это, безусловно, враг России. Он стоит во главе всех европейских режимов, которые хотят нанести стратегическое поражение России. И они же не стесняются сегодня об этом говорить», — высказался Соболев.

Он отметил, что реальные действия американского лидера говорят о его враждебной позиции к РФ. Депутат подчеркнул, что при руководстве Трампа страны НАТО значительно увеличили военные расходы, а бюджет США на оборону превысил триллион долларов.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал мнение, что заявление Трампа представляет собой лишь попытку скорректировать свой имидж. По его оценкам, так американский лидер пытается доказать общественности, что не «подыгрывает» главе РФ Владимиру Путину.

«Я думаю, что Трамп мониторит всякие соцсети, а в этих соцсетях враги Трампа говорят, судя по всему, о том, что он подыгрывает Путину, и Трамп, как мне представляется, для того чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику. Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — сказал сенатор.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американскому президенту следует помнить: Россия не Израиль или Иран. Также хозяину Белого дома не стоит забывать, что любые ультиматумы являются шагом к войне, отметил политик.

«Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. 1. Россия не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне», — подчеркнул он.

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