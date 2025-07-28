Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 20:10

«Играет с Россией в ультиматумы»: Медведев напомнил Трампу о двух вещах

Медведев напомнил Трампу после его ультиматума, что Россия не Израиль или Иран

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Американскому президенту Дональду Трампу следует помнить, что Россия не Израиль или Иран, заявил в соцсети Х заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также хозяину Белого дома не стоит забывать, что любые ультиматумы являются шагом к войне, отметил политик.

Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль, и даже не Иран, — подчеркнул он.

До этого Трамп сообщил, что новый ультиматум для России по прекращению огня составит 10–12 дней. По его словам, «нет никаких причин ждать 50 дней». Также президент отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.

Аналитики пришли к выводу, что Трамп загнал себя в угол, поставив ультиматум России. По данным журналистов, установленный лидером дедлайн ограничил маневренность президента США.

Ранее Медведев заявил, что политика Трампа направлена на дестабилизацию Европейского союза. По его словам, хозяин Белого дома активно продавливает экономические интересы США.

Россия
Дональд Трамп
Дмитрий Медведев
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп и ЕС зажали миллиарды: кто кого обманет, чем это грозит России
Звезда «Фишера» раскрыл, уступает ли Иван Янковский своим родственникам
Эксперт усомнился в введении пошлин против России от США
Поножовщина от романтика и изнасилование в колонии: дикие ЧП за день
Миллионер не выжил после нападения разъяренного слона
Жертв домашнего насилия научат давать сдачу
В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси
В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов после камнепада
В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета
Жених в дырявых трусах: сельчанка залетела от зэка после изнасилования
Российская пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков
Алкоголизм и публичные оскорбления: все о скандале Кудрявцевой с мужем
Танец жениха с друзьями обернулся арестом
Раскрыта роль стран НАТО в атаках украинских БПЛА на Россию
Цены на бензин в РФ взлетят в августе? Что будет, если экспорт запретят
«Играет с Россией в ультиматумы»: Медведев напомнил Трампу о двух вещах
Власти рассказали, смогут ли жильцы дома в Астрахани вернуться в квартиры
Солист «Иванушек International» открестился от брака с новой возлюбленной
«Искреннее желание»: Эрдоган хочет принять встречу Путина и Зеленского
Patriot разнесли на разгрузке, интимная тайна Зеленского: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.