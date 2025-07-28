«Играет с Россией в ультиматумы»: Медведев напомнил Трампу о двух вещах

«Играет с Россией в ультиматумы»: Медведев напомнил Трампу о двух вещах Медведев напомнил Трампу после его ультиматума, что Россия не Израиль или Иран

Американскому президенту Дональду Трампу следует помнить, что Россия не Израиль или Иран, заявил в соцсети Х заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также хозяину Белого дома не стоит забывать, что любые ультиматумы являются шагом к войне, отметил политик.

Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль, и даже не Иран, — подчеркнул он.

До этого Трамп сообщил, что новый ультиматум для России по прекращению огня составит 10–12 дней. По его словам, «нет никаких причин ждать 50 дней». Также президент отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.

Аналитики пришли к выводу, что Трамп загнал себя в угол, поставив ультиматум России. По данным журналистов, установленный лидером дедлайн ограничил маневренность президента США.

Ранее Медведев заявил, что политика Трампа направлена на дестабилизацию Европейского союза. По его словам, хозяин Белого дома активно продавливает экономические интересы США.