«Размазал Европу»: Медведев о политике Трампа

Политика американского президента Дональда Трампа направлена на дестабилизацию Европейского союза, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, хозяин Белого дома активно продавливает экономические интересы США.

Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны, — написал политик.

Медведев считает, что обычным европейцам при таком раскладе можно лишь посочувствовать. По его словам, в настоящее время американцам впору брать штурмом Брюссель, чтобы «вздернуть на флагштоках стран ЕС» всех еврокомиссаров.

Ранее Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что не собирается делать импортные пошлины на товары из ЕС ниже 15%. В частности, журналисты спросили его, может ли он предложить Евросоюзу «что-то лучше», но лидер ответил отказом.