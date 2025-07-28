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28 июля 2025 в 10:17

«Размазал Европу»: Медведев о политике Трампа

Медведев: Трамп размазал Европу

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика американского президента Дональда Трампа направлена на дестабилизацию Европейского союза, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, хозяин Белого дома активно продавливает экономические интересы США.

Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны, — написал политик.

Медведев считает, что обычным европейцам при таком раскладе можно лишь посочувствовать. По его словам, в настоящее время американцам впору брать штурмом Брюссель, чтобы «вздернуть на флагштоках стран ЕС» всех еврокомиссаров.

Ранее Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что не собирается делать импортные пошлины на товары из ЕС ниже 15%. В частности, журналисты спросили его, может ли он предложить Евросоюзу «что-то лучше», но лидер ответил отказом.

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