Президент США Дональд Трамп намерен сократить 50-дневный срок для решения вопроса по Украине, так он почувствовал силу после переговоров с Евросоюзом и перемирия между Камбоджой и Таиландом, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Кроме того, таким образом американский лидер хочет отвлечь внимание от дела покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, добавил эксперт.

Трамп хочет вдарить по России. После нокаута Европы. Он <…> будет сокращать срок ультиматума [президенту РФ Владимиру] Путину с 50 дней и примет решение по России раньше. Хм. Там три причины: 1. Трамп чувствует силу после нокаута Европы; 2. Трамп чувствует силу после мира Таиланда и Камбоджи; 3. Трамп хочет отвлечь внимание от дела Эпштейна, — написал Марков.

Ранее Трамп в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что хочет сократить количество дней, отведенных на достижение мира на Украине. По его словам, срок в 50 дней станет меньше.

На этом фоне первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что слова Трампа о Владимире Путине и украинском конфликте являются ошибкой. По его словам, РФ придерживается курса, направленного на предотвращение причин конфликта, что должно стать основой мирного урегулирования.