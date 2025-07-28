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28 июля 2025 в 16:09

Политолог раскрыл причины нового решения Трампа по сроку для Путина

Политолог Марков: Трамп сократит 50-дневный срок по Украине из-за чувства силы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: RS/MPI/Capital Pictures/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен сократить 50-дневный срок для решения вопроса по Украине, так он почувствовал силу после переговоров с Евросоюзом и перемирия между Камбоджой и Таиландом, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Кроме того, таким образом американский лидер хочет отвлечь внимание от дела покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, добавил эксперт.

Трамп хочет вдарить по России. После нокаута Европы. Он <…> будет сокращать срок ультиматума [президенту РФ Владимиру] Путину с 50 дней и примет решение по России раньше. Хм. Там три причины: 1. Трамп чувствует силу после нокаута Европы; 2. Трамп чувствует силу после мира Таиланда и Камбоджи; 3. Трамп хочет отвлечь внимание от дела Эпштейна, — написал Марков.

Ранее Трамп в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что хочет сократить количество дней, отведенных на достижение мира на Украине. По его словам, срок в 50 дней станет меньше.

На этом фоне первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что слова Трампа о Владимире Путине и украинском конфликте являются ошибкой. По его словам, РФ придерживается курса, направленного на предотвращение причин конфликта, что должно стать основой мирного урегулирования.

Дональд Трамп
Россия
Украина
Владимир Путин
Сергей Марков
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