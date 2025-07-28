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28 июля 2025 в 15:19

Трамп пригрозил сократить срок, отведенный на достижение мира на Украине

Трамп захотел сократить 50-дневный срок для заключения мира на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/ Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что хочет сократить количество дней, отведенных на достижение мира на Украине. По его словам, которые передает телеканал Fox News, срок в 50 дней станет меньше.

Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что я уже предполагаю ответ России на мое условие, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом еще 14 июля. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

При этом западные аналитики считают, что американский лидер не будет применять мер против российского коллеги Владимира Путина даже по истечении срока ультиматума. По мнению экспертов, президент США, который «привык выбирать сильную сторону», рискует «вновь слиться», так и не реализовав угрозы.

Дональд Трамп
Украина
Россия
перемирие
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