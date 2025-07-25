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25 июля 2025 в 10:16

В Европе раскрыли, чем ультиматум Трампа может обернуться для Путина

L'Express: Трамп не реализует угрозы о санкциях против Путина

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп не будет применять мер против российского коллеги Владимира Путина даже по истечении срока ультиматума, сообщает французское издание L’Express. Автор считает, что президент США привык выбирать сильную сторону, он «рискует вновь слиться» так и не реализовав угрозы.

Можно опасаться, что за пятидесятидневным ультиматумом, который он предъявил, не последует, вопреки его предупреждениям, никаких реальных санкций, — говорится в публикации.

Ранее Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100% на случай, если по украинскому конфликту не будет достигнута договоренность. Глава Белого дома отметил, что РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделку не заключат в течение примерно 50 дней.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел ультиматум Трампа «декоративным». Политик подчеркнул, что Евросоюз разочаровался словами главы Белого дома о стопроцентных пошлинах против Москвы.

Писатель и общественный деятель подполковник Росгвардии Захар Прилепин отмечал, что Трамп может продлить озвученный в ультиматуме срок на урегулирование конфликта на Украине еще на 50 дней. По его словам, глава Белого дома не желает дальнейшей эскалации с Россией. Прилепин также назвал Трампа шантажистом.

Дональд Трамп
США
Россия
санкции
Владимир Путин
ультиматум
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