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28 июля 2025 в 16:06

В Госдуме назвали ошибкой заявления Трампа о Путине

Депутат Чепа назвал ошибкой заявление Трампа о Путине и украинском конфликте

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Заявление президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и украинском конфликте является ошибкой, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, РФ придерживается курса, направленного на предотвращение причин конфликта, что должно стать основой мирного урегулирования.

Я думаю, что заявление Трампа о Путине и украинском конфликте — ошибка. Мы последовательно проводим ту политику, то направление действий, которое будет гарантировать России и Европе в целом, что причин, приведших к этому конфликту, мы должны избежать в будущем. И это должно быть основой мирного соглашения. Если пытаться каким-то образом решать параллельно экономические задачи, это будет сильно затруднять основную задачу, задачу предотвращения тех условий конфликта, которые привели к текущим событиям, — высказался Чепа.

Ранее Трамп в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что хочет сократить количество дней, отведенных на достижение мира на Украине. По его словам, срок в 50 дней станет меньше.

Дональд Трамп
Украина
Россия
Владимир Путин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
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