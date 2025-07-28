Patriot разнесли на разгрузке, интимная тайна Зеленского: что будет дальше

Источники сообщили, что Турция получила «звонкую пощечину» от Москвы, российские дроны сожгли на Украине партию систем ПВО, доставленную из Германии, британские журналисты раскрыли интимную тайну президента Украины Владимира Зеленского — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о «роковой ошибке» Турции

Руководитель МИД Турции Хакан Фидан недавно анонсировал встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле 23 июля, и была достигнута «принципиальная договоренность».

Однако в Кремле неоднократно говорили: встреча с Путиным не может быть организована просто потому, что этого хочет Зеленский, так как в переговорах могут участвовать только два легитимных президента, а Зеленский таковым не является. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча должна поставить точку в украинском вопросе, что требует серьезной подготовки. В то же время он подчеркнул, что Москва признательна Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования кризисной ситуации на Украине.

«Турция, безусловно, нравится всем участникам переговорного процесса, и мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования, за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров, и, конечно, наш настрой сохраняется», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Инсайдеры в свою очередь выразили мнение, что Турция совершила «роковую ошибку», попытавшись вмешаться в вопрос украинского урегулирования. В связи с этим страна получила «звонкую пощечину» от Москвы, которая отказала Анкаре в качестве площадки для своей встречи с Трампом и возможного саммита с Зеленским.

Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Турция не подошла из-за того, что страна является членом НАТО. <…> Также Турция поставляла и поставляет Украине оружие, поэтому дарить этой стране статус миротворца Путин не хочет. Так что в приоритете другие страны, которые можно по-настоящему назвать нейтральными, — ОАЭ, Саудовская Аравия», — пишет Telegram-канал INSIDER BLACK.

Военные аналитики уверены, что теперь СВО изменится: армия России продвигается вперед каждый день, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. Источники не сомневаются, что Генштаб ВС РФ не станет терять инициативы. По их словам, на фоне беспрецедентно мощных воздушных ударов началось масштабное наступление, которое продлится до середины осени. Главные цели — полное взятие под контроль ДНР и окружение города Сумы, передают военкоры.

«Комплексное наступление группировок ВС РФ с целью полного установления контроля на Донецком направлении продлится до конца сентября. Как прогнозируют инсайдеры, операция под кодовым названием „Донецкий вал“ затронет три ключевых направления: Покровское (из города уже отступают силы ВСУ, что открывает возможность прорыва к Мирнограду), Торецкое (окружение украинской группировки в Константиновке) и Южное (зачистка Угледарского выступа). Для наступления в бой введены существенные свежие силы армии», — пишет Telegram-канал «Разведчик».

Одновременно развивается новая стратегия «воздушного Армагеддона»: тотальные налеты, в ходе которых Россия каждую ночь запускает множество мощных БПЛА по военным целям на Украине, добавили источники. По их словам, такая тактика парализует остатки украинской ПВО, позволяя ракетам уничтожать на месте склады, боеприпасы и присланное с Запада вооружение. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мерца довели до истерики ударом по Patriot на Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что 26–27 июля были зафиксированы более 30 точек поражения объектов ВСУ — основными направлениями ударов выступили Сумская, Харьковская области, Донбасс, Полтавская, Черкасская, Одесская и Николаевская области. По его словам, в числе целей оказались военная инфраструктура, узлы ПВО, склады, аэродромы, производственные объекты ВСУ и логистика. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Суммарная интенсивность атак говорит о продолжении глубокой огневой разведки и комплексного воздействия. Структура ударов показывает: приоритетное внимание к приграничным районам, чтобы сдержать концентрацию резервов ВСУ; атаки в глубине территории (центр и юг) — предотвращение логистических перебросок, уничтожение техники и блокировка снабжения; КАБ и удары с БПЛА — комбинированный подход, снижающий эффективность ПВО противника; расширение географии ударов по мере обнаружения новых объектов и накопления разведданных», — отметил подпольщик.

Оценивая удары по Староконстантинову, инсайдеры сообщили, что российские беспилотники уничтожили комплексы Patriot, недавно привезенные на Украину, предположительно, из Германии. Источники полагают, что таким образом министр обороны РФ Андрей Белоусов вогнал канцлера ФРГ Фридриха Мерца «в истерику»: немецкие комплексы только привезли, а их уже уничтожили.

«На военном аэродроме Староконстантинов при разгрузке и развертывании уничтожено две РЛС и пусковая установка ЗРК Patriot. Не исключено, германская поставка. Ждем истерик Мерца. Пара десятков „Гераней“ разрядили три ЗРС „Гепард“ и уничтожили две из них пусками ракет „Искандер-М“. Также доставлена посылка в заглубленный бункер для офицеров на аэродроме», — пишет Telegram-канал Win/Win.

Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Оценивая результативность последних прилетов по объектам ВСУ, инсайдеры сделали вывод, что ПВО Украины «уже при смерти», а новые поставки западного вооружения даже не доходят до фронта.

«Пошли сплетни, что Украина не сможет покрыть дефицит ПВО даже с помощью передачи новых установок Patriot. Россияне сейчас этим пользуются и кроют ближний тыл ВСУ всеми видами дронов и ракет, которые в 90% случаев достигают целей. Из-за этого у ВСУ огромные проблемы в логистике, которые отражаются на линии обороны, где сейчас у ВСУ огромные проблемы и потери», — сообщил украинский Telegram-канал «Картель».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На Западе раскрыли интимную тайну Зеленского

Британская газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак поселились в один бункер на фоне усиления ударов российской армии. По информации издания, отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы.

FT уточнила, что Зеленский и Ермак могут расслабиться после долгого рабочего дня, сыграв в настольный теннис или посмотрев классические фильмы. Они также любят начинать свое утро с тренировки, где бок о бок поднимают тяжести, утверждает газета. Сообщается, что в первые дни СВО Ермак и Зеленский держали под рукой штурмовые винтовки на случай, если российские войска прорвутся на территорию их бункера.

Как пишет украинский Telegram-канал «Легитимный», слухи о том, что Зеленский и Ермак — гей-пара (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), ходят давно, еще с 2020–2021 годов. По словам инсайдеров, их не удивили сообщения, что украинский лидер «спит в бункере с любовником и ружьем». При этом столь интимная тайна Зеленского, по мнению источников, злит его жену.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Даже ходили слухи, что это очень сильно не устраивало [жену президента Украины] Елену Зеленскую. Вот почему были скандалы», — подчеркнул «Легитимный».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя публикацию FT, назвал Ермака «Аллой Борисовной», косвенно согласившись с описанием его сексуальной ориентации.

«„Алла Борисовна“ пользуется фильтрами и сделал из себя подкачанного мачо», — написал Дубинский.

Таковым назвал Ермака в 2021 году и народный депутат Гео Лерос, который прославился тем, что показал средний палец Зеленскому. На допросе в Государственном бюро расследований он заявил, что глава президентского офиса «истолковал жест так, как истолковал», поскольку его подвела «нетрадиционная сексуальная ориентация», которая «возможно, вызвала какие-то фантазии». Протокол допроса Лероса появился в ряде СМИ Украины и Telegram-каналах, хотя подлинность его не подтверждена.

Читайте также:

Бои в Димитрове и разнос в Хортице: новости СВО на вечер 28 июля

Котел, паника, ад: оборона ВСУ трещит под Покровском, что это значит для РФ

Погода в Москве во вторник, 29 июля: ждать ли аномальную жару и засуху

Защищал инцест и устраивал оргии с детьми: кем был брат Мережковского

Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу