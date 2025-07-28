Военэксперт ответил, когда может произойти перелом на Сумском направлении

Перелом на Сумском направлении возможен к глубокой осени, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он отметил, что ситуация зависит от множества факторов, включая возможные переброски вражеских сил и действия наемников. При этом, по его словам, кольцо вокруг Сум продолжает сжиматься, но для полного решения вопроса потребуется еще два-три месяца.

Я думаю, что до осени, а точнее до глубокой осени проблема Сум будет решена. Мы не знаем, как поведет себя враг. Допустим, он снимет несколько бригад с других направлений. Мы не знаем, сможет ли враг бросить сюда наемников, какими будут результаты очередного раунда переговоров. Мы можем набрать полтора десятка факторов, которые нельзя игнорировать при дальнейшем решении проблемы Сум. Одно совершенно понятно: кольцо вокруг Сум продолжает сжиматься. Я думаю, что для решения вопроса о взятии Сум в крепкие клещи нам потребуется месяца два, а то и три, — высказался Баранец.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины активно укрепляют позиции вокруг Сум, включая установку минных полей. Однако, по его словам, российские войска действуют методично, с минимальными потерями, сохраняя давление на этом направлении.

Сумы — очень объемный и хорошо укрепленный объект. Украинцы уже обкладывают его густыми минными полями. Для этого тоже потребуется очень много работы. Главное — не спешить. У нас выбрано верное направление, у нас очень хорошее давление на этом направлении и минимальные потери. Вот так и будем двигаться дальше. Я уверен, что народ Сум с большой радостью встретит российских воинов-освободителей, — резюмировал Баранец.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что фугасная авиабомба была сброшена на позиции ВСУ в районе села Могрица недалеко от Сум. По его словам, была поражена 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. В

Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.