Отработка ФАБ по позициям ВСУ попала на видео Военкор Котенок: по позициям ВСУ под Сумами прилетела ФАБ-1500

Фугасная авиабомба (ФАБ-1500) была сброшена на позиции ВСУ в районе села Могрица недалеко от города Сум на Украине, сообщил военкор Юрий Котенок. На кадрах в его Telegram-канале виден стремительный прилет боеприпаса и последовавший за ним мощный взрыв. По словам Котенка, была поражена 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Ранее авиабомбы (ОДАБ-1500 и ФАБ-500) обрушились на пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области. На кадрах были видны яркие вспышки на месте ударов и поднимающиеся в воздух клубы дыма.

До этого стало известно, что взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказался уничтожен ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Эти украинские солдаты дезертировали с позиций под Январским.

Также был нанесен удар по 24-му отдельному штурмовому батальону «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ВСУ в Сумской области. В результате операции была полностью уничтожена одна из рот этого подразделения.