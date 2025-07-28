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28 июля 2025 в 16:20

Котел, паника, ад: оборона ВСУ трещит под Покровском, что это значит для РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская армия завершает создание котла для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска (до 2016 года город назывался Красноармейск). Армия противника уже взята в огневой мешок. Передовые штурмовые части ведут бои на окраинах города. Сколько ВСУ еще продержатся в Покровске и когда ВС РФ освободят населенный пункт — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстановке на Покровском направлении

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что на Покровском фронте ВС РФ закрепились в серой зоне к югу от Орехово у границы Днепропетровской области,

«По данным с мест, передовые отряды российских войск заходят в город из освобожденного Зверево, одновременно усиливается давление с северо-востока от Мирнограда, в районе Родинского, — так формируются клещи для захвата агломерации», — отметил Царев.

Со ссылкой на западные СМИ он сообщил, что Россия сосредоточила вокруг Покровска значительные силы, а ВСУ уже эвакуируют штаб. Как предположил Царев, вскоре город будет потерян для украинской армии.

25 июля Telegram-канал SHOT передавал, что российские войска прорвали украинскую оборону под Покровском и вышли к окраинам города. Минобороны России не комментировало эту информацию. По данным ресурса, диверсионные группы ВС РФ активно действуют в тылу противника и дезорганизуют работу стратегически важных объектов ВСУ, в том числе железнодорожных станций.

Бойцы 15-й мотострелковой бригады продвигаются к Покровску и формируют клещи вокруг города с юга, а 5-я гвардейская бригада имени Захарченко идет с севера.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что окружение в районе Красноармейска пока не завершено, но при этом у ВСУ там очень трудное положение.

«Пока вокруг Красноармейска образован полукотел — где-то 10 километров между левым и правым флангами, это немного. Это уже минометы калибра 120 мм и артиллерия простреливают насквозь. И, конечно, дроны там весь плацдарм противника накрывают. Есть сведения, что ВС РФ там уже не только на окраинах города, но и в центре работают», — сказал Дандыкин NEWS.ru.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда ВС РФ освободят Покровск

Дандыкин считает пока нереальным делать прогноз по точной дате освобождения города. По его словам, это может быть вопрос как нескольких дней, так и недель, в зависимости от изменения ситуации.

«Я надеюсь, что в течение этого лета ВС РФ смогут его полностью взять под контроль и зачистить. А чистить придется серьезно: все-таки город приличный по размерам», — пояснил эксперт.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова военный эксперт Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru был более осторожен в прогнозах. «Это произойдет не быстро. Потому как это один из ключевых населенных и логистических пунктов, на которых основана оборона ВСУ в Донбассе», — сказал Перенджиев.

Что будет с ВСУ после потери города

Утрата Покровска может привести к краху всего восточного фронта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, если российские войска займут этот город, ситуация для ВСУ «значительно ухудшится».

Эксперт отметил, что положение украинской армии вскоре станет более шатким. «ВСУ приближаются к той точке, когда они попросту лишатся возможности противостоять российским войскам», — добавил он.

По мнению Перенджиева, украинские военные понимают, что если будет оставлен Покровск, то за ним пойдут Димитров, Мирноград и другие пункты рядом, в конечном итоге «рухнет весь фронт по принципу карточного домика».

«Для ВС РФ создадутся благоприятные условия, чтобы полностью освободить как сам Донбасс, так и Херсонскую и Запорожскую области в полном объеме и выйти непосредственно к реке Днепр. И потихонечку там брать другие территории, прежде всего в Днепропетровской области. Получается, если российские войска освободят Красноармейск, то это будет серьезной заявкой на победу», — сказал эксперт.

По мнению Дандыкина, потеря города не обрушит фронт ВСУ: противник будет сопротивляться «до последнего».

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«После потери Красноармейска фронт ВСУ вряд ли рухнет. У них с резервами все гораздо хуже, чем у российских войск, но тем не менее силы еще есть. И если сравнивать с Великой Отечественной периода 1944–1945 годов, то нынешний укрорейх будет вести себя так, как вел себя гитлеровский: сопротивляться до последнего. Дело ведь не только в том, что укрофюрер Зеленский гонит войска на убой. Дело в том, что Запад толкает Украину воевать. Запад от такой позиции не отказывается, а Украина полностью зависима от Запада», — пояснил он.

Будет ли штурм Покровска

По мнению Дандыкина, ВСУ будут вынуждены уйти из города. «Как это было в Селидово и других местах. Сейчас Киеву нужны боевые единицы для других направлений, а если они всех в Красноармейске угробят или они в плен попадут — где брать взамен? А так немножко отмоют, почистят, приведут отступивших в порядок и пинком под зад куда-нибудь направят. Например, в Днепропетровской области копать окопы. Это не от хорошей жизни все делается. ВСУ просто сами растянули линию обороны, когда в прошлом августе зашли на курскую землю. А теперь у них сил не хватает», — заключил Дандыкин.

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