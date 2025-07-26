В США пришли в ужас от происходящего на Красноармейском направлении

В США пришли в ужас от происходящего на Красноармейском направлении Дэвис: восточный фронт Украины рухнет, если ВС РФ займут Красноармейск

Падение Красноармейска (украинское название — Покровск) может привести к краху всего восточного фронта на Украине, предположил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, если российские войска займут этот город, ситуация для ВСУ значительно ухудшится.

Эксперт отметил, что положение украинской армии вскоре станет более шатким. ВСУ приближаются к той точке, когда они попросту лишатся возможности противостоять российским войскам, добавил он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска прорвали украинскую оборону под Красноармейском, выйдя к окраинам города. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Также источник в силовых структурах информировал, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны это также не комментировало.

Вместе с этим российским войскам удалось загнать украинских военных в огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра в ДНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, там идет планомерная зачистка. В Минобороны не прокомментировали эти сведения.