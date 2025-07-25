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25 июля 2025 в 23:42

SHOT сообщил, что ВС России прорвали оборону ВСУ под Красноармейском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска прорвали украинскую оборону под Красноармейском (Покровском), выйдя к окраинам города, передает Telegram-канал SHOT. Минобороны России не комментировало информацию.

В материале говорится, что диверсионные группы ВС РФ активно действуют в тылу противника. Там они дезорганизуют работу стратегически важных объектов ВСУ, в том числе железнодорожных станций. Как пишет SHOT, российские бойцы 15-й мотострелковой бригады продвигаются к Покровску с юга, 5-я гвардейская бригада имени Захарченко идет с севера.

Ранее источник в силовых структурах информировал, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны это также не комментировало.

Вместе с этим российским войскам удалось загнать украинских военных в огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра в ДНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, там идет планомерная зачистка. В Минобороны не прокомментировали эти сведения.

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