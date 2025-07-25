Бойцы попали в огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра Марочко заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Часове Яре

Вооруженные силы России загнали украинских военнослужащих в огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время там идет планомерная зачистка.

В Часовом Яре есть продвижение в Северном и Шевченковском микрорайонах. В квартале Южный создан огневой мешок для украинских боевиков, на данный момент идет планомерная зачистка, — сказал Марочко.

Он уточнил, что в ходе боев в окрестностях Часова Яра российским войскам удалось улучшить позиции в районе Григоровки и Ступочек. Кроме того, бойцы продвинулись к Майскому, расположенному северо-западнее от города.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны это не комментировало.