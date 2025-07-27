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27 июля 2025 в 19:51

Штурмовики ворвались в Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 27 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступать на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Какая ситуация складывается на фронтах СВО вечером 27 июля, что известно о прорыве штурмовиков ВС РФ в Покровск?

Ситуация на фронтах СВО вечером 27 июля

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Угледарском направлении ВС РФ продвинулись у Темировки на участке более 1 км в глубину и по фронту.

«Из освобожденной Малиевки сообщают, что Украина построила „зубы дракона“ и рвы по всей деревне, но оставила их без людей и потеряла. Наши тем временем наступают западнее Малиевки в глубину Днепропетровской области. Выше по фронту есть продвижение от освобожденного Зеленого Гая, наши подошли к Ивановке. Также ВС РФ заняли лесной массив западнее Дачного, расширяя зону контроля в Днепропетровской области», — пишет политик.

«Зубы дракона» «Зубы дракона» Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Покровском фронте ВС РФ закрепились в серой зоне к югу от Орехово, что тоже у границы Днепропетровской области, отметил Царев. По данным с мест, передовые отряды российских войск заходят в город из освобожденного Зверево, одновременно усиливается давление с северо-востока от Мирнограда, в районе Родинского, — так формируются клещи для захвата агломерации, указывает Царев. Также политик со ссылкой на западных журналистов сообщил, что Россия сосредоточила вокруг Покровска более 110 тысяч военнослужащих и ВСУ эвакуировали штаб на этом направлении. Вероятно, в скором времени город будет потерян для украинской армии.

«На Константиновском направлении ВС РФ продвинулись западнее Полтавки. ВСУ признали потерю Александро-Калиново. Также наши наступают от Торецка и в кармане западнее Курдюмовки, тогда как ВСУ готовят промежуточные участки обороны между Константиновкой и Часовым Яром. Большая часть Часова Яра уже под контролем наших войск, ВСУ ожесточённо сопротивляются», — пишет блогер.

Он также отмечает, что ВС РФ на Краснолиманском направлении продвинулись на 5 км у Лимана в Серебрянском лесу. На Купянском участке бои идут в северо-западных и северных кварталах Купянска, на окраинах города; ВС РФ нацелены на дорогу от Купянска на Харьков, отметил Царев.

«С Харьковского направления сообщают о продвижении российских войск под Волчанском в сторону Волчанских Хуторов. В сумском приграничье ВСУ контратакуют в районе Кондратовки и сумели продвинуться. Также враг начал атаки восточнее, пытаясь прорваться к Алексеевке», — заключил политик.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что ВС РФ зашли в Днепропетровскую область с третьего направления.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области», — говорится в публикации министерства.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке указывает, что ВС РФ свободно продвигаются вперед, не встречая сопротивления: украинские оборонительные сооружения стоят пустыми, так как у ВСУ просто нет пехоты для ведения обороны.

«Без надлежащей заполняемости оборонительных позиций любые линии, как бы ни были они укреплены технически, теряют смысл и превращаются в декорацию. Это закономерный итог истощения мобилизационного ресурса и растянутой линии фронта», — пишет канал «Военная хроника».

Кроме того, военнослужащие ВСУ стали реже использовать западное стрелковое оружие из-за недостатка боеприпасов, рассказал офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.

«Главная причина — боепитание. Патронов для калашникова на позициях гораздо больше и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов: почти всегда что-то да будет под рукой», — объяснил он.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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