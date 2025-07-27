Мальчику из России разорвало руку на отдыхе в Турции: кто за это ответит?

Мальчику из России разорвало руку на отдыхе в Турции: кто за это ответит?

Мальчику из России разорвало руку на отдыхе в Турции, сообщают СМИ. Что об этом известно, где и как это произошло, что сейчас с ребенком, кто за это ответит?

Как мальчику из России разорвало руку на отдыхе в Турции

Мальчику из Татарстана разорвало кожу и мышцы до кости во время отдыха в турецкой Анталье, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Несчастный случай произошел после заселения семьи в отель.

Получив номер, родители оставили двоих детей в детском клубе. Однако уже через 20 минут их срочно вызвали в отель. Один из детей получил ранение плеча от острого металлического зубца, когда пытался перелезть через ограждение. Конструкция впилась мальчику в кожу и нанесла увечья.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как утверждается, персонал детского центра не смог оказать необходимой медицинской помощи ребенку. Мальчику пришлось бежать до бара, где другие отдыхающие сделали ему перевязку. После пострадавшего доставили в больницу, где врачи обработали ребенку рану и наложили швы.

В Сети опубликовали кадры с ребенком из медцентра: мальчик лежит на больничной койке с перевязанной рукой, за ним ухаживают врачи.

Кто ответит за инцидент с мальчиком в Турции

Юрист Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что семья пострадавшего мальчика может потребовать компенсацию. Такой сценарий возможен, если услуга в отеле была оказана ненадлежащим образом, уточнил он.

«Если пребывание в детской комнате было небезопасным, имелись предметы, которые могли нанести вред здоровью ребенка, или не было надлежащего присмотра за ним, то родители вправе потребовать компенсацию с отеля. С туроператора компенсацию потребовать не получится, так как за дополнительные услуги отеля, не связанные с проживанием или с перелетом, туроператор не отвечает», — пояснил Салкин.

Что сейчас происходит в Турции, безопасно ли ехать отдыхать

В турецкой провинции Ширнак зафиксировали рекордную для Европы температуру — воздух прогрелся до плюс 50,5 градуса. Издание Turkiye Today пишет, что еще в 31 регионе Турции температура превысила 40 градусов, в их числе Анталья, Бурдур, Малатья, Ушак, Мус и другие.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На фоне аномальной жары в окрестностях турецкого города Бурса начался масштабный лесной пожар. Огонь вспыхнул вечером в субботу, 26 июля, в горах у районов Гюрсу и Кестель, быстро распространяясь из-за сильного ветра. Власти приняли решение эвакуировать население деревни Карахыдыр — это около 170 домов, более двух тысяч человек.

В СМИ утверждают, что лесные пожары приблизились к популярным у российских туристов районам — Бодруму, Мармарису, Манавгату. Угроза эвакуации пока не объявлена, однако посольство РФ советует россиянам быть бдительными и оперативно реагировать на обстановку.

Вместе с тем огонь приблизился вплотную к аэропорту Антальи, который испытывает большую нагрузку в туристический сезон. Пока ситуация остается под контролем, сообщил канал.

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