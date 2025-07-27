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27 июля 2025 в 12:53

Мальчику из России разорвало кожу и мышцы до кости во время отдыха в Турции

Мальчик из Татарстана поранился об острый зубец во время игр в отеле Антальи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мальчику из Татарстана разорвало кожу и мышцы до кости во время отдыха в турецкой Анталье, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. Несчастный случай произошел после заселения семьи в отель. Ребенка госпитализировали.

После заселения родители оставили двоих детей в детском клубе, но уже через 20 минут их срочно вызвали обратно. Выяснилось, что один из детей при попытке перелезть через ограждение получил ранение плеча от острого металлического зубца — он впился мальчику в кожу и порезал мышцы до кости.

Персонал детского центра не смог оказать необходимой медицинской помощи. Ребенку пришлось бежать до бара, где неравнодушные люди сделали ему перевязку. Вскоре пострадавшего доставили в больницу, где врачи обработали рану и наложили швы.

Ранее малолетний гражданин Кубы отравился после употребления средства для выпрямления волос и попал в реанимацию. Согласно предоставленной информации, у ребенка был диагностирован ожог пищевода. Инцидент произошел в квартире одного из домов на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге.

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Мальчику из России разорвало кожу и мышцы до кости во время отдыха в Турции
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