Малолетний ребенок выпил опасную жидкость и попал в реанимацию В Петербурге ребенок попал в больницу после употребления косметического средства

Малолетний гражданин Кубы отравился после употребления средства для выпрямления волос и попал в реанимацию, передает «78». Согласно предоставленной информации, у ребенка был диагностирован ожог пищевода.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении. Шестилетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, смог добраться до косметического средства и выпить его. Мальчика экстренно госпитализировали из-за риска развития токсической пневмонии.

Ранее в Петербурге был доставлен в больницу пятилетний мальчик, который пострадал от выстрела хлопушкой в лицо. По информации следователей, травмы ему нанес другой ребенок во время прогулки на детской площадке. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог части лица.

Кроме того, трехлетнюю девочку госпитализировали с разрывом селезенки после прогулки на площадке детского сада в Петербурге. По словам заведующей учреждением, ребенок неудачно лег на край горки, после чего пожаловался на сильную боль.