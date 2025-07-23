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23 июля 2025 в 13:20

Пятилетний ребенок госпитализирован из-за выстрела хлопушки в лицо

В Петербурге пятилетнему ребенку в лицо запустили хлопушку другие дети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге пятилетнего ребенка госпитализировали после того, как другие дети на детской площадке выстрелили ему в лицо хлопушкой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону. Следователи разбираются в причинах инцидента.

Мальчик находился вместе с мамой и другими детьми на детской площадке во Фрунзенском районе города Санкт-Петербурга. В какой-то момент один из детей выстрелил из хлопушки в лицо малолетнему. Пострадавшие обратились в больницу, где у ребенка диагностирован ожог части лица, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области сообщили, что было возбуждено уголовное дело по статье о халатности после травмирования нескольких учеников от взрыва «бомбочки-хлопушки» в одной из школ Истры. Петарду, по предварительным данным, пронес в класс один из учащихся.

Санкт-Петербург
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