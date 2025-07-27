Магнитные бури сегодня, 27 июля: что завтра, слабость, раздражительность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 27 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 июля

По прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 27 июля, возможна магнитная буря — между 12:00 и 15:00 мск Кр-индекс может подскочить до пяти единиц, что соответствует буре уровня G1, а затем пойти на спад. Онлайн-график демонстрирует, что сейчас показатель находится в диапазоне одной-двух единиц.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составляет 2,4.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 60%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Как утверждает портал my-calend, сегодня, 27 июля, ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — добавил источник.

В понедельник, 28 июля, согласно предварительной оценке Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 31%. При этом Кр-индекс в течение суток ожидается в районе трех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 августа, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — отметил портал.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как бури влияют на человека

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков обратил внимание, что колебания геомагнитного поля Земли могут серьезно влиять на здоровье, например провоцировать обострение таких болезней, как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <…> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — подчеркнул он.

По словам терапевта Анны Лупач, в период геомагнитных колебаний могут проявляться следующие недомогания: повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Она добавила, что нередко подобные симптомы испытывают люди с хроническими заболеваниями.

Лупач рекомендовала метеозависимым оставаться дома при изменениях погоды. Она посоветовала проконсультироваться со специалистами, чтобы подобрать таблетки «первой помощи». Людям, зависящим от погоды, все лекарства нужно принимать по расписанию.

Как утверждает терапевт, при борьбе с метеозависимостью также действенны принципы здорового образа жизни, поэтому необходимо пить больше чистой воды, спать не менее семи-восьми часов в сутки, избегать стрессов, правильно питаться и заниматься спортом.

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