Магнитные бури сегодня, 26 июля: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Магнитные бури сегодня, 26 июля: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 26 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить магнитную бурю?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 июля

По предварительной оценке ИКИ РАН, в субботу, 26 июля, магнитных бурь не ожидается — Кр-индекс в течение суток прогнозируется в районе одной-двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что между 00:00 и 06:00 мск показатель находился в районе трех, а затем пошел на спад.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 26 июля, магнитных бурь не ожидается.

«В этот день угроз для самочувствия не предвидится», — добавил источник.

В воскресенье, 27 июля, возможна магнитная буря, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ее вероятность составляет 60%. Согласно оценке специалистов, между 12:00 и 15:00 мск Кр-индекс может достичь пяти единиц, что соответствует магнитной буре уровня G1, а затем пойдет на спад.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 27 июля. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — утверждает my-calend.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как пережить магнитную бурю

Во время геомагнитных колебаний людям с повышенной метеочувствительностью следует пить больше жидкости и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета Павел Бережанский.

«Необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — отметил врач.

Если организм реагирует на магнитные бури, необходимо добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости, отметила невролог Ксения Овсянникова. Специалист также посоветовала прибегнуть к неинтенсивным пешим прогулкам.

По словам невролога, состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Поэтому в период активности Солнца этого следует избегать.

«Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <...> Но прежде стоит обсудить их прием с врачом», — добавила Овсянникова.

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