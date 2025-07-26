Ситуация в аэропортах РФ 26 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Ситуация в аэропортах РФ 26 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

В результате атаки БПЛА ВСУ в российских аэропортах снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Какова ситуация сегодня, 26 июля, что в Москве и Сочи?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 26 июля

В 5 утра от Росавиации поступило сообщение о введении ограничений в аэропортах Владикавказа и Грозного. Около 8 утра их сняли только во Владикавказе. В это же время ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в Росавиации.

Аэропорт в Грозном заработал только в 9:48 мск, в 10:00 также сняли ограничения в Калуге.

Однако в 10:05 поступило сообщение, что во Владикавказе и Грозном снова временно остановили работу аэропортов.

«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написала Росавиация.

Как писал NEWS.ru, беспилотники ВСУ пытались атаковать Владикавказ и Нальчик, из-за чего в аэропорту и на территории всей Северной Осетии был введен план «Ковер», в Кабардино-Балкарии власти также объявили об угрозе атаки БПЛА.

В Москве и Сочи в этот раз не вводили ограничения в аэропортах, однако в этих воздушных гаванях наблюдаются задержки рейсов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Этим утром в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 15 рейсов. Еще 9 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Барнаул, Махачкала, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Хайкоу. Отменены рейсы до Уфы, Волгограда и Саратова.

В аэропорту Внуково задержаны вылеты до Самары и Ульяновска. На прибытие задержаны рейсы из Перми, Ташкента, Тюмени, Батуми и города Ош.

В Домодедово задержаны прибытия из аэропортов Омска, Норильска, Дубая, Аддис-Абебы и города Ош.

В сочинском аэропорту задержано 22 рейса. Среди направлений — Тбилиси, Нижний Новгород, Томск, Москва, Самарканд.

Среди 38 рейсов, задержанных на прибытие, — Магнитогорск, Самарканд, Батуми, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Тюмень.

По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 54 украинских дрона: 24 — над Брянской областью, 12 — над Ростовской, шесть — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря. Еще три — над акваторией Черного моря, по два над территорией Орловской и Тульской областей и один над Белгородской.

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