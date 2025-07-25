Кому грозит статья за поиск экстремистских материалов: комментарии властей

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете не затронет большинство россиян, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Кому грозит эта статья, как еще ее комментировали власти?

Какое наказание будет за поиск экстремистских материалов

В пятницу, 25 июля, Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который вводит административную ответственность за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN. Штраф для граждан за это правонарушение составит от трех до пяти тысяч рублей. А за рекламу VPN-сервисов для доступа к запрещенным сайтам физлиц будут штрафовать на 50–80 тысяч рублей, должностных лиц — на 80–150 тысяч рублей, а юридических — на 200–500 тысяч рублей.

Кому грозит статья за поиск экстремистских материалов

Комментируя закон, Фадеев отметил, что его обсуждение напомнило ему историю с квадроберами.

«Большая часть нашего народа не знала, кто это, в том числе и я. Пошумели и забыли. Теперь эта история с экстремистскими материалами. Я полез в интернет узнать, что это такое. Нашел список — да их там почти шесть тысяч! Статьи, заметки, видео. Дурацкие в основном. Где-то антироссийские, где-то экстремистские, где-то нацистские еще времен Второй мировой войны. Возможно, это как-то связано с безопасностью. Но уверен, абсолютного большинства людей это не касается», — сказал Фадеев.

Ранее президент России Владимир Путин спросил у главы Минцифры РФ Максута Шадаева, как будет работать принятый Госдумой закон об ответственности за поиск экстремистских материалов. В ответ глава ведомства пообещал, что рядовые пользователи могут не волноваться.

«На практике правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр», — заверил Шадаев.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Он уточнил, что на эту тему прошло немало дискуссий. В правительстве пришли к выводу, что россиянам пришлось бы выучить 5,5 тысячи запрещенных материалов, чтобы не наткнуться на них в Сети. Однако, по словам Шадаева, если человек сознательно не ищет экстремистский контент, он не понесет ответственности.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что ему до сих пор не понятно, как будет происходить правоприменение.

«Авторы законопроекта говорят, что по журналистам он не ударит. Но никто так и не смог объяснить, как провайдеры будут по трафику отличать журналистов от других пользователей?» — заявил он.

По словам Даванкова, доказывать умысел в суде будет полиция. При этом суд решит, случайно искал человек информацию или нет.

«Предположительно, если человек включил VPN и ввел в поиск материал из списка Минюста, то уже будет умысел», — полагает Даванков.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский в свою очередь ответил на вопрос журналистов, будет ли являться правонарушением просмотр через VPN материалов ФБК (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена).

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Все, что касается той организации, о которой вы сказали, можно продолжать смотреть, слушать и использовать в личных целях. Никакой ответственности за это не предусмотрено, в том числе с помощью VPN», — сказал он Dally Storm.

Боярский уточнил, что эти материалы не входят в список экстремистских, также в отношении них не было судебных решений. Он напомнил, что в новом законе «через запятую» перечислены нацистские преступники и их труды, и закон направлен именно на эти материалы.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк сообщил, что уже осенью в закон планируют внести поправки, предполагающие ответственность не только для физлиц, которые ищут экстремистские материалы, но и для юрлиц, которые эти материалы размещают.

Читайте также:

Суд над генералом Поповым 25 июля: вердикт, лишение званий, стихи о России

День ВМФ отменили в Петербурге? Будет ли парад, пройдет ли праздник

Кадыров чуть не утонул в море? Кто сказал, фото дочери Айшат