День ВМФ отменили в Петербурге? Будет ли парад, пройдет ли праздник

День ВМФ отменили в Петербурге? Будет ли парад, пройдет ли праздник

В Санкт-Петербурге не состоится Главный военно-морской парад, запланированный в честь Дня Военно-морского флота. Что об этом известно, пройдет ли в городе праздник в каком-то другом формате?

Правда ли, что в Петербурге отменили День ВМФ

Об отмене мероприятия сообщил городской комитет по транспорту.

«Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены», — говорится в сообщении комитета.

Там напомнили, что в Петербурге действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов в целях обеспечения безопасности. О том, почему парад в честь праздника не будет проводиться, информацию в комитете не привели.

Позднее пост со страницы комитета во «ВКонтакте» был удален, в публикации остались только сведения об «ограничениях и запретах для плавания на маломерных судах».

«Фонтанка» со ссылкой на комитет по транспорту написала, что информация по параду была размещена ошибочно. Там пояснили, что ведомство не является организатором, следовательно, не уполномочено объявлять об изменениях. Речь шла только о сохранении ограничений на воде, отметили в комтрансе.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным источников, парад в Петербурге могут отменить. Подготовку к нему остановили в первых числах июля. Пешие расчеты прекратили тренировки на Сенатской площади, а корабли не выйдут ни в Неву, ни на Кронштадтский рейд. Также не состоится и авиационная часть.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге запланированы только возложение венков с участием чиновников и концерт на Дворцовой площади. Официальной программы празднования еще нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на информацию об отмене парада в Петербурге, заявил, что Кремль своевременно сообщит, какие мероприятия пройдут в рамках празднования Дня ВМФ.

Главный военно-морской парад проходит в городе на Неве в День ВМФ в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа президента страны Владимира Путина.

Где еще отменили парад в честь Дня ВМФ в 2025 году

Во Владивостоке в 2025 году не состоится парад кораблей, это официально подтвердила пресс-служба Тихоокеанского флота. Также праздничная программа в этот раз не будет включать салют и мероприятия на водной станции.

Несмотря на сокращенный формат, организаторы обещают, что праздник сохранит свою торжественность. Основными событиями станут церемония возложения венков и масштабный концерт с участием творческих коллективов ТОФ.

В Петропавловске-Камчатском праздник тоже пройдет в сокращенном формате — без традиционного парада кораблей и салюта.

На главной военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе, как можно предположить, в 2025 году, как и в 2024-м, морская часть празднования также не состоится.

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