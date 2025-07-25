Что на самом деле случилось с Ан-24 в Тынде? Все версии крушения, детали

Что на самом деле случилось с Ан-24 в Тынде? Все версии крушения, детали

Губернатор Амурской области Василий Орлов раскрыл детали крушения пассажирского самолета в регионе. Какие подробности об этом известны, что на самом деле случилось с Ан-24 в Тынде, каковы версии крушения?

Что на самом деле случилось с Ан-24 в Тынде, версии

В четверг, 24 июля, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от конечного пункта назначения.

Спустя сутки после трагедии Василий Орлов сообщил, что крушение могло произойти по причине технических неполадок или из-за ошибки экипажа воздушного судна.

«В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов», — написал губернатор Амурской области в своем Telegram-канале.

До этого СМИ писали, что в качестве предварительной версии крушения рассматривается ошибка экипажа. Источник заявил, что воздушное судно могло зацепить сопку при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Также утверждалось, что пассажиры Ан-24 жаловались на его состояние перед вылетом. Сошедшие с самолета в Благовещенске рассказали, что заметили в салоне испарения возле багажной полки. Девушка Ангелина отметила, что состояние Ан-24 встревожило многих, поскольку он выглядел очень старым.

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Как продвигается расследование авиакатастрофы

В Минтрансе сообщили, что на месте крушения Ан-24 обнаружили бортовые самописцы.

«На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки», — заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

Авиакомпанию «Ангара» проверят на соблюдение авиационных правил после катастрофы, добавили в министерстве. Проверку инициировали Росавиация и Ространснадзор.

Василий Орлов ранее сообщил, что правительственная комиссия, сформированная в связи с крушением, отправилась к месту ЧП.

«Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях», — заявил Орлов.

В пресс-службе правительства Амурской области сообщили, что более 200 человек работают на месте крушения Ан-24.

«Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе, — 205 человек и 34 единицы техники», — отметили в правительстве.

На данный момент доступ к месту авиакатастрофы возможен только на гусеничных вездеходах. Ведется расчистка просеки, чтобы доставлять специалистов и оборудование. Для работы с семьями пострадавших были привлечены психологи социальной защиты населения Приамурья. Они работают совместно со специалистами МЧС России, добавили в пресс-службе.

Также известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее потребовал оперативный доклад о ходе расследования авиакатастрофы с Ан-24 в Амурской области.

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