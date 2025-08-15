Профессор спрогнозировал будущее Зеленского после саммита на Аляске Профессор Саймс: Зеленский рискует лишиться власти после саммита на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять власть в результате саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, высказал мнение в интервью aif.ru профессор МГИМО Дмитрий Саймс. По его оценкам, значительную роль в развитии ситуации могут сыграть европейские лидеры.

Дальнейшая судьба Зеленского во многом зависит от европейской позиции. И того, готова ли Европа поддерживать [Украину] без Трампа. Ясно, что без поддержки США Зеленскому будет трудно оставаться на своем месте, — отметил эксперт.

Саймс считает, что Зеленского в случае охлаждения отношений с Вашингтоном могут отстранить от власти. При этом процесс, по его оценкам, инициирует украинская политическая элита.

Ранее Зеленский перед саммитом на Аляске заявил, что пришло время завершить вооруженный конфликт. Он выразил надежду, что США окажут поддержку в этом вопросе. По его словам, соответствующие шаги должны быть предприняты Россией. Зеленский также написал о готовности к продуктивной работе.