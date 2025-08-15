Зеленский сделал важное заявление перед саммитом на Аляске Зеленский заявил, что настало время для завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом на Аляске в своем Telegram-канале заявил, что пришло время завершить военный конфликт. Он выразил надежду, что США окажут поддержку в этом вопросе. По его словам соответствующие шаги должны быть предприняты Россией. Зеленский также написал о готовности к продуктивной работе.

Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона, — написал он.

Украинский президент также отметил, что ожидает получить доклад разведки о текущих намерениях России на саммите в Анкоридже. Кроме того, он поддержал слова американского лидера Дональда Трампа о грядущей встрече на Аляске, который сказал, что «ставки высоки».

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что конфликт на Украине завершится уже без участия президента Зеленского. Он отметил, что Россия с самого начала была готова к мирному урегулированию, но при строгом соблюдении своих условий. По словам Маркова, именно разногласия по этим условиям стали главным препятствием для прекращения боевых действий.