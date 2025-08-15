Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025

Экс-депутат Рады описал единственный сценарий окончания украинского кризиса

Экс-депутат Рады Марков: украинский конфликт закончится уже без Зеленского

Кризис на Украине закончится уже без президента Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, Россия изначально была готова к мирному завершению конфликта.

Мы изначально готовы были к мирному завершению конфликта. Но вопрос же в том, на каких условиях это все делать? Как раз с этим, я так понимаю, у Зеленского большое недопонимание, поэтому я думаю, что боевые действия закончат, но уже без него. Не думаю, а уверен, — высказался Марков.

Как подчеркнул экс-депутат Рады, руководство России с самого начала говорило, что специальная военная операция была вынужденной мерой. По его словам, она может завершиться при полном соблюдении условий Москвы.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что Зеленский не обладает необходимым правовым статусом для подписания международных соглашений по урегулированию. По его словам, законные полномочия украинского лидера истекли, что ставит под сомнение юридическую силу его подписи.

