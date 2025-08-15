Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Подпись будет ничтожной»: Зеленского назвали неприемлемым для соглашений

Мирошник считает, что Зеленский неприемлем для подписания соглашений по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не обладает необходимым правовым статусом для подписания международных соглашений по урегулированию, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По его словам, законные полномочия украинского лидера истекли, что ставит под сомнение юридическую силу его подписи.

Для заключительной фазы переговоров, когда достигнуты договоренности, которые должны быть оформлены, Владимир Зеленский как лидер Украины — как он себя называет — неприемлем. Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек. Для международного сообщества — как тех, кто за, так и тех, кто против — его подпись будет ничтожной, — подчеркнул Мирошник.

По мнению российского представителя, легитимность украинского президента должна быть подтверждена новыми выборами. Однако текущая политическая ситуация на Украине делает этот процесс проблематичным.

Мирошник сравнил возможные выборы на Украине с «выборами в концлагере», указав на отсутствие реальной политической конкуренции. Кроме того, Запад осуществляет полный контроль над допущенной оппозицией.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не с кем общаться о перемирии на Украине. Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский является нелегитимным, так же, как и назначенные им министры.

