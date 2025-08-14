Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Яблочный пирог «Три стакана» — простое блюдо, которое готовится без замешивания теста. Все ингредиенты просто высыпаются в форму слоями. Такой пирог всегда получается невероятно сочным и ароматным, а его приготовление займет минимум усилий.

Для этого пирога вам понадобится по одному стакану объемом 200–250 мл хлебопекарной муки, манки и сахарного песка. Еще возьмите где-то 3–4 крупных яблока, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин и щепотку корицы. Яблоки нужно почистить, избавить от семян, натереть крупно. Чтобы они не потемнели, можно слегка сбрызнуть их соком лимона. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Первым делом приготовим сухую смесь: смешаем хлебопекарную муку, манку, сахарный песок, разрыхлитель и ванилин. Можете добавить немножко корицы.

Выпекать будем в форме для выпечки (удобно будет взять кольцо). Ее нужно как следует покрыть бумагой для выпечки, смазать маслом.

Теперь соберем пирог. На дно положите 1/3 сухой смеси, следом распределите сверху 1/2 натертых яблок. Вновь высыпьте сухую смесь (1/3), потом оставшиеся яблочки и накройте последней частью сухой смеси. Сверху натрите на крупной терке или просто выложите кусочки сливочного масла. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно 45–50 минут, пока верх не подрумянится. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой.

Совет: для этого пирога лучше использовать кисло-сладкие сорта яблок, например, антоновку — они придадут выпечке особую свежесть.

