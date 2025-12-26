Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 12:25

Тарталетки с икрой на праздничный стол: 7 лучших рецептов

Лучшие тарталетки с икрой Лучшие тарталетки с икрой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Икра и тарталетки — тандем, который спасает любой праздничный стол. Быстро, ярко, эффектно: такие закуски выглядят нарядно, собираются за считанные минуты и сочетаются с любыми напитками. Мы собрали семь лучших вариантов — от классических тарталеток с творожным сыром до нежных корзиночек из картофеля. Выбирайте любой рецепт: каждый из них легко повторить, а результат будет выглядеть дорого и очень празднично.

Тарталетки «Елочки» — красивые и вкусные

Эти тарталетки здорово украсят стол. Нежная яично-сырная смесь, тонкие огуречные ленты и ложечка икры сверху — получается красивая композиция, которая понравится всем гостям.

Отварите два яйца, остудите и натрите их на мелкой терке. Плавленый сырок тоже натрите — чтобы он лучше держал форму, подержите его в морозилке 10–15 минут. Соедините яйца и сыр, добавьте две ложки майонеза и зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Перемешайте.

Возьмите 6–8 тарталеток и наполните их этой массой. Сверху осторожно выложите по чайной ложке красной икры. Огурец нарежьте длинными тонкими пластинками овощечисткой. Соберите каждый ломтик «гармошкой» на зубочистку и поставьте в центр тарталетки — получатся праздничные мини-елочки. Из отварной моркови вырежьте маленькие звездочки и украсьте верх.

Тарталетки «Елочки»: закуска на Новый год Тарталетки «Елочки»: закуска на Новый год Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тарталетки с икрой и творожным сыром за 5 минут

Этот рецепт выручает в последние минуты перед подачей. Тарталетки остаются хрустящими, вкус — нежный и сбалансированный, а по красоте такая закуска выигрывает у многих горячих блюд.

Разложите десять тарталеток на блюдо. Наполните каждую ложечкой холодного творожного сыра — он лучше держит форму. Добавьте немного рубленого укропа. Сверху распределите икру, а для свежести положите маленький кусочек лимона. И все — можно сразу подавать.

Идеальны к шампанскому: тарталетки из картофеля с икрой

Домашние картофельные корзинки — это эффектная подача, которая всегда вызывает удивление. Хрустящая тонкая основа и прохладный сырный крем с икрой создают идеально праздничный вкус.

Натрите две картофелины на терке для корейской моркови, отожмите лишний сок, добавьте ложку крахмала и немного соли. Разложите массу по формочкам для маффинов, прижимая так, чтобы получились «гнезда». Запекайте при 200 °C 20–25 минут, пока края не станут румяными и хрустящими.

Для крема смешайте 200 г творожного сыра со сметаной, добавьте цедру лимона и укроп. Наполните остывшие корзиночки кремом, а сверху положите чайную ложку икры.

Самые простые тарталетки с икрой Самые простые тарталетки с икрой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тарталетки «Царский снег» — роскошная закуска за 10 минут

Классическая комбинация кремовой начинки, яйца и икры.

Смешайте творожный сыр со сметаной, добавьте чеснок и щепотку соли. Мелко нарубите одно отварное яйцо и вмешайте в крем. Разложите начинку по тарталеткам, а сверху выложите икру горками. Перед подачей охладите 5–10 минут — так начинка станет плотнее и вкуснее.

Тарталетки «Золотой стандарт» — икра и рыба в одном флаконе

Нежный сливочный крем, кусочки слабосоленой рыбы и ложечка икры — это самый богатый, самый насыщенный вариант из всех. Он всегда производит впечатление.

Смешайте творожный сыр со сливками и лимонным соком, приправьте. Мелко нарежьте слабосоленую форель и вмешайте в крем. Наполните тарталетки, добавьте икру, а тонкие полоски рыбы сверните розочками и украсьте края. Получается закуска, которая выглядит как ресторанная.

Красивые и быстрые тарталетки с икрой Красивые и быстрые тарталетки с икрой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

ПП-тарталетки «Секрет Афродиты»

Это более легкий вариант, который нравится тем, кто избегает тяжелых закусок.

Разомните спелый авокадо, добавьте лимонный сок, мягкий творожный сыр и щепотку перца. Наполните тарталетки этим кремом и выложите сверху икру. Украсьте тонкой полоской красной рыбы или веточкой укропа.

Тарталетки с икрой и огурцами — свежо, просто, элегантно

Этот вариант особенно хорош, если хочется легкости.

Смешайте сливочный сыр с укропом и каплей лимонного сока. На дно тарталеток положите тонкую полоску огурца, заполните кремом и добавьте чайную ложку икры. Украсьте огуречной ленточкой — смотрится аккуратно и очень свежо.

