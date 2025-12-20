Новый год-2026
Тарталетки «Золотой стандарт» — икра и рыба в одном флаконе!

Тарталетки «Золотой стандарт» Тарталетки «Золотой стандарт» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это сочетание ингредиентов стало классикой праздничного стола. Мы сделаем его максимально нежным, используя сливочный сыр в качестве основы.

Возьмите 200 граммов творожного сливочного сыра. Добавьте к нему 1 столовую ложку лимонного сока и 1 столовую ложку жирных сливок или сметаны. Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно взбейте.

Возьмите 150 граммов слабосоленого лосося или форели. Часть рыбы (около 100 граммов) нарежьте очень мелкими кубиками, а оставшиеся 50 граммов нарежьте тонкими полосками для украшения. Смешайте мелко нарезанную рыбу с 1 чайной ложкой рубленого укропа и добавьте в творожный крем.

Возьмите 15–20 готовых тарталеток (песочных или вафельных). Наполните тарталетки полученной начинкой.

На крем-начинку аккуратно выложите 1 чайную ложку красной икры. Сверните тонкие полоски оставшейся красной рыбы в розочки или волны и украсьте ими край тарталетки. Добавьте небольшую веточку свежего укропа или петрушки для яркости.

Подавайте тарталетки охлажденными.

  • Совет: для более пикантного вкуса добавьте в сливочный крем 1 чайную ложку коньяка или вустерского соуса.

Простейшие тарталетки с огурцом, которые гости съедят быстрее, чем вы успеете приготовить.

