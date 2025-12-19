Готовится элементарно, выглядит на миллион! Тарталетки с икрой и огурцами

Сочетание — огурец, сливочный сыр и икра — одно из самых выигрышных. Особенно уместно оно выглядит в качестве начинки для тарталеток. Такая закуска подходит, когда не хочется ничего тяжелого.
Возьмите 200 граммов творожного сливочного сыра. Добавьте к нему 1 чайную ложку сока лимона или лайма и 1 столовую ложку мелко рубленого укропа. Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте до однородности.
Возьмите 1 средний свежий огурец. Нарежьте его тонкими кружками или полосками (можно с помощью овощечистки).
Подготовьте 12–15 готовых тарталеток. На дно каждой тарталетки положите тонкий кружок или полоску свежего огурца. Наполните тарталетки сливочным кремом. Потом аккуратно выложите 1 чайную ложку красной икры. Украсьте тарталетки тонкой полоской огурца и небольшой веточкой укропа.
Подавайте тарталетки охлажденными.
Совет: чтобы тарталетки оставались хрустящими, собирайте их не ранее чем за 30 минут до подачи.
