Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:05

Готовится элементарно, выглядит на миллион! Тарталетки с икрой и огурцами

Тарталетки с икрой и огурцами Тарталетки с икрой и огурцами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сочетание — огурец, сливочный сыр и икра — одно из самых выигрышных. Особенно уместно оно выглядит в качестве начинки для тарталеток. Такая закуска подходит, когда не хочется ничего тяжелого.

Возьмите 200 граммов творожного сливочного сыра. Добавьте к нему 1 чайную ложку сока лимона или лайма и 1 столовую ложку мелко рубленого укропа. Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте до однородности.

Возьмите 1 средний свежий огурец. Нарежьте его тонкими кружками или полосками (можно с помощью овощечистки).

Подготовьте 12–15 готовых тарталеток. На дно каждой тарталетки положите тонкий кружок или полоску свежего огурца. Наполните тарталетки сливочным кремом. Потом аккуратно выложите 1 чайную ложку красной икры. Украсьте тарталетки тонкой полоской огурца и небольшой веточкой укропа.

Подавайте тарталетки охлажденными.

  • Совет: чтобы тарталетки оставались хрустящими, собирайте их не ранее чем за 30 минут до подачи.

Оригинальные, красивые, простые: тарталетки «Новогодний снежок».

Читайте также
С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество
С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Общество
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Общество
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей
Семья и жизнь
Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей
Слоеное совершенство: 10 идей начинок для идеальных пирожков
Семья и жизнь
Слоеное совершенство: 10 идей начинок для идеальных пирожков
тарталетки
икра
закуски
простой рецепт
быстрые рецепты
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления
Врач оценила риски распространения детского туберкулеза в Новосибирске
Магнитные бури сегодня, 19 декабря: что завтра, сильные боли, давление
Почему не работает WhatsApp 19 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.