19 декабря 2025 в 14:53

В Минтрансе раскрыли, куда берут на работу ветеранов СВО

Минтранс РФ интегрирует ветеранов СВО в отрасль гражданских беспилотников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Минтранс России занимается интеграцией ветеранов СВО в отрасль гражданских беспилотников, сообщили в ведомстве. По данным министерства, которые приводит ТАСС, госфонд «Защитники Отечества» помогает с актуализацией программ обучения для операторов БПЛА, имеющих боевой опыт.

Особое внимание государство уделяет вопросам интеграции ветеранов специальной военной операции в гражданский сектор. <…> Адаптируем требования по здоровью, чтобы каждый, включая ребят с травмами, мог стать профессиональным пилотом беспилотника или техником, — говорится в сообщении.

Путин в ходе прямой линии также заявил, что тяжелых беспилотников у России пока не хватает, но эта задача будет решена, власти будут поддерживать тех «кулибиных», которые занимаются их разработкой. По словам российского лидера, Минобороны РФ уже решает эту задачу.

Глава государства также подчеркнул, что Россия стала лидером по беспилотникам и превосходит противника по числу дронов. Он пояснил, что такая ситуация наблюдается на всех участках фронта, а министр обороны России Андрей Белоусов уделяет личное внимание вопросам развития и применения беспилотной авиации.

