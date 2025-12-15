Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:16

Раскрыты сроки восстановления аэропортов в Донбассе

Минтранс России планирует начать восстановление аэропортов Донбасса в 2028 году

Здание терминала аэропорта Мариуполя Здание терминала аэропорта Мариуполя Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Активная стадия восстановления аэропортов в Донецке, Луганске и Мариуполе может стартовать с 2028 года, сообщил заместитель министра транспорта России Константин Пашков. Он уточнил, что власти ожидают прекращения вооруженного противостояния, передает ТАСС.

Запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также в Херсоне и Запорожье. <…> По нашим планам, начиная с 2028 года мы начнем активную стадию восстановления, — заявил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заверил, что все разрушенные в ходе специальной военной операции объекты в российских регионах будут восстановлены. По его словам, государство обязано оказать поддержку каждому гражданину, пострадавшему от противостояния.

Кроме того, первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия будет восстанавливать только освобожденные украинские территории. По его словам, замороженные российские активы должны получить защиту от противоправного применения.

Донбасс
Россия
аэропорты
восстановление
Минтранс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог рассказала, почему так важно менять зубную щетку после простуды
Пять человек отравились токсичными парами на кубанском заводе
Политолог объяснил, почему Украине не видать места в НАТО
В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте
В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.