Раскрыты сроки восстановления аэропортов в Донбассе Минтранс России планирует начать восстановление аэропортов Донбасса в 2028 году

Активная стадия восстановления аэропортов в Донецке, Луганске и Мариуполе может стартовать с 2028 года, сообщил заместитель министра транспорта России Константин Пашков. Он уточнил, что власти ожидают прекращения вооруженного противостояния, передает ТАСС.

Запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также в Херсоне и Запорожье. <…> По нашим планам, начиная с 2028 года мы начнем активную стадию восстановления, — заявил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заверил, что все разрушенные в ходе специальной военной операции объекты в российских регионах будут восстановлены. По его словам, государство обязано оказать поддержку каждому гражданину, пострадавшему от противостояния.

Кроме того, первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия будет восстанавливать только освобожденные украинские территории. По его словам, замороженные российские активы должны получить защиту от противоправного применения.