В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов

Россия будет заниматься восстановлением только тех территорий Украины, которые были освобождены, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, замороженные российские активы будут защищены от неправомерного использования.

Россия отдала уже очень много денег на восстановление Крыма, создание инфраструктуры. Сегодня на территории той же ДНР, ЛНР строятся дороги, школы, восстанавливаются храмы, которые разрушались. Потребуется еще много средств на восстановление освобожденных территорий. Мы будем вкладывать в те земли, где живет братский украинский народ. А если кто-то ждет, что РФ будет давать деньги на восстановление коррупционных схем команде [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) либо возмещать европейцам истраченные ими же финансы, то мы вряд ли на это пойдем, — высказался Чепа.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что РФ может рассмотреть предложение США об использовании замороженных активов российских бизнесменов для выплат Украине. Однако, по его словам, это возможно только при условии, что контроль над ключевыми высокотехнологичными предприятиями останется в руках РФ.