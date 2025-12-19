Новый год-2026
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья

Разворотнева: мораторий на штрафы за задержку жилья снимут в январе 2026 года

Светлана Разворотнева Светлана Разворотнева Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В январе 2026 года будет отменен мораторий на штрафы за просрочку сдачи жилья, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, застройщики стали злоупотреблять этой лазейкой в своих интересах.

Я уверена, что при такой формулировке Владимира Владимировича [Путина] мораторий на штрафы за задержку жилья прекратится именно с окончанием 2025 года. Я очень на это надеюсь, потому что действительно ситуация по стране достаточно сложная: огромное количество задержек сроков сдачи жилья. С одной стороны, это вводилось как мера поддержки именно в ковидный период, но сейчас многие застройщики этим пользуются. Они набирают средства на эскроу-счета, ждут, когда увеличится количество покупателей, и не торопятся заканчивать объекты, — высказалась Разворотнева.

Она подчеркнула, что люди годами ожидают момента, когда смогут въехать в собственное жилье, при этом вынуждены арендовать квартиры и нести дополнительные расходы. По ее словам, многие продают свое жилье, чтобы взять ипотеку. Она также отметила, что с этой ситуацией необходимо заканчивать, поскольку застройщики получили благоприятные условия и перестали учитывать интересы потребителей.

Ранее Путин заявил, что намерен обратиться к правительству с просьбой отменить продление моратория на штрафы для застройщиков, которые задерживают ввод жилья. По его словам, эта мера была временной и принималась в период пандемии.

