Россия поддержит своих «кулибиных» для увеличения числа тяжелых БПЛА Путин пообещал решить вопрос с тяжелыми БПЛА у российской армии

Тяжелых беспилотников у России пока не хватает, но эта задача будет решена, власти будут поддерживать тех «кулибиных», которые занимаются их разработкой, заявил на прямой линии президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, Минобороны РФ уже решает эту задачу, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы будем дальше продолжать поддерживать наших «кулибиных» современных, там целая система грантов существует, поддержки, и будем это делать дальше, — сказал глава государства.

Президент также отметил, что Россия стала лидером по беспилотникам и превосходит противника по числу дронов. Глава государства пояснил, что такая ситуация наблюдается на всех участках фронта.

Также Путин констатировал, что у ВСУ практически не остается стратегических резервов. Российский президент выразил уверенность, что это должно побудить Киев к урегулированию конфликта.

Передача «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Президент в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ.