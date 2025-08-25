В МАХ интегрировали одну современную технологию

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 17:30

Мессенджер МАХ завершил интеграцию с электронной подписью «Госключ»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мессенджер МАХ и технология электронной подписи «Госключ» завершили совместную интеграцию, рассказали NEWS.ru в пресс-службе платформы. Функция позволит подписывать отправленные в рамках приложения документы клиентам банков, мобильных операторов и других компаний.

Вместе с файлами представители компаний будут присылать пользователям ссылку для бесшовного использования «Госключа». После юзер сможет вернуться в мессенджер, чтобы переслать уже подписанные документы.

Внедренная технология обеспечит безопасность сделки. Все проведенные операции будут отображаться в личном кабинете на портале «Госуслуги», добавили представители мессенджера.

Ранее жители России получили возможность записываться на прием к врачу напрямую через мессенджер MAX. Эта функция стала доступна после завершения интеграции сервиса с медицинской информационной системой SQNS.

Отмечается, что мессенджер становится все более популярным у представителей политического истеблишмента России. На днях аккаунты там завели спикер Государственной думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин.

