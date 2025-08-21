Российские политики массово «переезжают» в MAX: кто в числе первых

Национальный мессенджер MAX становится все более популярным у представителей политического истеблишмента России. На днях аккаунты там завели спикер Государственной думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. О том, какие еще известные политики и ведомства перешли в MAX и что они там публикуют, — в материале NEWS.ru.

Спикер Госдумы: о мигрантах и геополитике

Председатель Государственной думы РФ оказался в числе первых должностных лиц высшего уровня, кто завел аккаунт в MAX.

«Зарегистрировался в национальном мессенджере MAX. Это не составило никакого труда: скачал приложение и авторизовался в нем. И, конечно же, завел там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения», — написал Вячеслав Володин в своем первом посте.

Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер нижней палаты парламента также отметил, что голосовые вызовы в MAX работают отлично: «Само приложение МАХ находится в свободном доступе. Есть версии как для мобильных устройств, так и для компьютера».

В своем канале Володин уже успел рассказать о миграционной проблеме, поделился своими соображениями о складывающейся геополитической ситуации.

Другие депутаты Госдумы также постепенно регистрируются в отечественном мессенджере. Как предположил в разговоре с NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов, каналы в MAX будут отличаться более универсальной аудиторией.

«MAX — это национальный мессенджер, в котором так или иначе будут представлены все россияне. Думаю, что там можно было бы запускать различного рода опросы, чего, например, я никогда не делаю ни в Telegram, ни в других социальных сетях. На мой взгляд, MAX идеально подходит для того, чтобы депутаты всех уровней обсуждали свои рабочие вопросы на этой площадке», — пояснил Кирьянов.

Мэр Москвы: активный пользователь

Мэр Москвы Сергей Собянин также оказался в числе пионеров: он уже активно ведет канал в национальном мессенджере.

«Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию. Мой канал в МАХ — еще одна хорошая возможность рассказать москвичам о жизни нашего города», — сообщил столичный градоначальник.

Собянин, без преувеличения, активный пользователь, всего за несколько дней он опубликовал около двух десятков постов. Практически все они посвящены жизни столицы.

Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернаторы: от планерок до тренировок

Российские губернаторы сегодня в массовом порядке «мигрируют» в новый мессенджер. Как правило, главы регионов дублируют в MAX содержание своих уже имеющихся каналов в Telegram. Впрочем, есть и исключения. Например, глава Вологодской области Георгий Филимонов выкладывает там не только официальные новости региона, но и личные фотографии, видео со своих пробежек и спортивных тренировок, а также картинки с лозунгами, например «Спорт, а не спирт».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что решил не отставать от актуальных тенденций и запустил свой канал в MAX. «Уверен, что многие из вас уже активно используют эту платформу и вам будет удобнее там получать информацию из первых уст о жизни в регионе», — пояснил чиновник.

Хинштейн — активный блогер, его действующий канал в Telegram насчитывает более 250 тысяч подписчиков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также уже активно использует новейший мессенджер: там он активно освещает происходящие в регионе события.

Глава Ульяновской области Алексей Русских даже записал короткое видео: он обратился к своим подписчикам с просьбой читать его еще и в MAX.

СКР и МВД: кто больше

Каналы в новом российском мессенджере уже завели многие ведомства. В их числе — Следственный комитет РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подписка на канал «Следком» — это простой и надежный способ получения актуальной информации о работе следователей СК России по резонансным происшествиям максимально оперативно.

«Эксклюзивные фото и видео с места событий, официальные сообщения и заявления Следственного комитета России, все самое важное и интересное о деятельности ведомства теперь в МAX», — рассказали в ведомстве.

Ранее свои каналы в мессенджере завели МЧС и Генеральная прокуратура. У МВД в MAX появилось сразу несколько каналов, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, в мессенджере будут наполняться три канала министерства: ее личный в качестве представителя МВД РФ, канал Госавтоинспекции и общий ведомственный со сводкой главной информации.

Член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Вадим Попов в беседе с NEWS.ru обратил внимание на то, что буквально за несколько дней в MAX завели свои каналы большинство российских губернаторов, крупнейшие политические партии, некоторые депутаты Госдумы и крупные блогеры.

«До конца августа стоит ожидать еще большего перетока федеральных и региональных политиков в отечественный мессенджер. Какое-то время спикеры и госблогеры будут дублировать свои каналы в Telegram, но рано или поздно окончательно уйдут из мессенджера Павла Дурова и сосредоточатся на наборе аудитории в MAX», — уверен эксперт.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что обоснованная критика мессенджера МАХ со стороны пользователей и блогеров не запрещена. По его словам, сознательная дискредитация сервиса может быть происками врагов России, поэтому каждый такой случай нужно будет проверять.

Какие СМИ появились в MAX

На данный момент в MAX создали каналы ряд крупных российских изданий: Mash, «Коммерсантъ», «Московский комсомолец», «Известия», РИА Новости и другие.

Есть свой канал в MAX и у NEWS.ru. Там публикуются срочные новости и важные репортажи о России и мире, последние данные о СВО, а также актуальные интервью.

