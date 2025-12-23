Экспресс-холодец из курицы: готовлю на Новый год, когда нет времени

Иногда праздник уже дышит в затылок, а классический холодец варить слишком долго. В такие моменты выручает быстрый вариант на курице — нежный, светлый, ароматный, который застывает всего за несколько часов. Главное — взять правильные ингредиенты и не экономить на специях.

Возьмите 1 куриную голень, 1 куриный окорочок, 2 крылышка, 1 морковь, 1 луковицу, 3 зубчика чеснока, 1,5 л воды, 10 г желатина, лавровый лист, перец горошком и соль.

Положите мясо в кастрюлю, залейте 1,5 л холодной воды. Включите средний огонь и снимайте пену, чтобы бульон получился прозрачным. Добавьте лук, морковь, лавровый лист и перец. Варите 1 час — курица полностью отдаст вкус и станет мягкой.

Процедите бульон. Отмерьте 10 г желатина, разведите его в 100 мл горячего бульона, перемешайте до растворения. Соедините с остальной жидкостью. Разберите куриное мясо руками, уберите кожу и кости, разложите по формочкам или в одну большую емкость.

Положите пропущенный через пресс чеснок, залейте горячим бульоном с желатином. Аккуратно встряхните форму, чтобы мясо распределилось ровно. Отправьте в холодильник минимум на 3 часа.

Подавайте с горчицей или хреном — получается вкусно, легко и очень празднично.

Совет: если хотите более плотный холодец, увеличьте количество желатина до 12–14 г.

Как сварить идеальный и прозрачный холодец по всем правилам, читайте у нас на сайте.