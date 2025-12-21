Собянин утвердил важный для Москвы проект участка новой трассы

Проект планировки участка трассы Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе утвердили в Москве, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, участок протяженностью шесть километров пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе.

Утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе. <...> На нем будет построено два путепровода и мост через Десну, — подчеркнул градоначальник.

Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Троицк и Филимонковский, а также обеспечит удобный подъезд к будущей станции метро «Кедровая», уточнил Собянин. Он добавил, что в перспективе проектируемый участок станет частью новой поперечной магистрали в ТиНАО. Завершить ее строительство планируется в 2029 году.

Ранее на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел самый современный состав серии «Москва-2026». По сравнению с предыдущими «номерными» составами максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%, а ширина дверей стала больше на 32%.