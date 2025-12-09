Собянин рассказал, какой транспорт можно оплатить с помощью биометрии

Сервис по оплате биометрией заработала на всех турникетах МЦК и метро в Москве, рассказал «Москве 24» мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что до конца следующего года такая возможность оплаты появится и на МЦД.

Столица – мировой лидер по количеству видов транспорта, где работает биометрическая оплата проезда. У нее множество преимуществ. Больше не нужны карты, телефоны или наличные – достаточно одного взгляда в камеру, — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что все данные пассажиров надежно защищены. По его словам, система работает благодаря российским разработкам и принадлежит правительству Москвы.

