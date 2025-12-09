ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:24

Собянин рассказал, какой транспорт можно оплатить с помощью биометрии

Мэр Собянин: оплата биометрией заработала на всех турникетах МЦК и метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сервис по оплате биометрией заработала на всех турникетах МЦК и метро в Москве, рассказал «Москве 24» мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что до конца следующего года такая возможность оплаты появится и на МЦД.

Столица – мировой лидер по количеству видов транспорта, где работает биометрическая оплата проезда. У нее множество преимуществ. Больше не нужны карты, телефоны или наличные – достаточно одного взгляда в камеру, — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что все данные пассажиров надежно защищены. По его словам, система работает благодаря российским разработкам и принадлежит правительству Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что на востоке Москвы пройдут масштабные работы по благоустройству дорог. В частности, будут обновлены участок МКАД и прилегающая к нему улично-дорожная сеть, кроме того, в следующем году планируется построить еще 2,5 км новых дорог.

Москва
транспорт
проездные
Сергей Собянин
